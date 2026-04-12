Український нападник на 49 хвилині відкривав рахунок після розкішного асисту Ендріка

Роман Яремчук нарешті відкрив лік своїм голам за французький Ліон у рамках Ліги 1. Довгоочікувана подія для 77-го номера сталася у домашньому поєдинку проти Лор'яна. Українець відзначився результативним ударом на самому початку другого тайму, розмочивши нулі на табло.

Гольова атака ткачів на 48-й хвилині видалася еталонною та стала результатом чудової взаємодії зіркових новачків команди. Наступ розвивався лівим флангом: після серії коротких передач м'яч опинився у бразильського таланта Ендріка на куті штрафного майданчика.

Опинившись один в один із захисником гостей, Ендрік хитнув опонента, переклав м'яч під ліву ногу та виконав ідеальну за геометрією навісну передачу в центр карної зони. Саме там свій шанс чатував Роман Яремчук. Українець продемонстрував ідеальне чуття нападника: він грамотно обрав позицію, опинившись точнісінько між двома центральними захисниками Лор'яна.

Вигравши позиційну та верхову боротьбу, Яремчук потужним ударом головою з відскоком від газону спрямував м'яч у кут воріт. Голкіпер гостей Івон Мвого у відчайдушному стрибку намагався врятувати команду, але дотягнутися до м'яча не зміг — 1:0.