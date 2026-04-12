Команда Де Дзербі програла Сандерленду та опинилася в зоні вильоту.

Тоттенгем переживає серйозну кризу результатів, яка лише поглибилася після поразки від Сандерленда в матчі АПЛ з рахунком 0:1.

Єдиний гол у зустрічі був забитий на 61-й хвилині — Норді Мукіеле відзначився після рикошету, який дезорієнтував голкіпера лондонців.

Ситуація для шпор стала ще гіршою вже за кілька хвилин, коли травму отримав капітан команди Крістіан Ромеро. Захисник залишав поле зі сльозами на очах, що викликає серйозне занепокоєння щодо його стану.

У поточному сезоні Ромеро забив шість голів на віддав три асиста у 31 матчі.