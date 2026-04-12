Італія

Команда Сеска Фабрегаса на власному полі видала фантастичну гру, але колективу Крістіана Ківу на шляху до чергового скудетто вдалось відзначитись більшою кількістю голів.

На завершення недільної програми тридцять другого туру італійської Серії A організатори змагань підготували для нас вельми цікаве протистояння команд із верхньої частини турнірної таблиці. Міланський Інтер у статусі лідера чемпіонських перегонів мав чітке усвідомлення того, що його прямі переслідувачі в особі Наполі та Мілана цими вихідними вже встигли втратити залікові бали в матчах проти Парми (1:1) та Удінезе (0:3) відповідно, а отже омріяне скудетто могло стати на крок ближчим до команди Крістіана Ківу.

Для цього треба було похибками конкурентів скористатись, але зробити це можна було лише в тому випадку, якщо обіграти дуже амбіційний Комо на чолі із Сеском Фабрегасом у гостьовому поєдинку. Хоча статистика протистоянь іспанського фахівця саме зі "зміями" перед цією грою точно не випромінювала впевненість, оскільки перемог там не було.

Однак у Інтера зразка поточної кампанії є одна така цікава риса, як важкі матчі проти команд приблизно співставної з ним сили, що до характеристик Комо вже поступово ми почали додавати без жодних сумнівів, із огляду на бажання команди Фабрегаса за підсумками кампанії опинитись одразу в зоні Ліги чемпіонів УЄФА. Проте для цього треба навчитись долати й, зокрема, таких складних опонентів, як Інтер. І Комо з усіх сил намагався від початку гри продемонструвати власним уболівальникам, що ситуація явно не безнадійна.

"Нерадзуррі" половину першого тайму провели майже повністю біля власного штрафного майданчика, відбиваючись від спроб суперників доводити свої атаки до завершальної фази. Проте на 36 хвилині Комо таки вдалось створити перший реально небезпечний момент, і одразу ж господарі його реалізували. Паса розігнали передачею на хід до правого флангу штрафного, де він пробив у дальній кут, Зоммер парирував, а на добиванні першим опинився Вальє.

Інтер очікувано після цього побіг відіграватись, але фактично потрапив у пастку, бо одна з подач із правого флангу на 44 хвилині дісталась у центрі штрафного Бюте, який одразу ж ногою вибив м’яч на правий фланг контратаки, де вже набирав оберти Пас, і цього разу ніхто не зупинив його удар у дальній кут із меж штрафного.

Однак Інтер із "сухою" перемогою в першому таймі суперників на перерву відпускати відмовився, і вже в компенсований час навіс від Барелли з правого краю атаки Тюрам у боротьбі проти ван дер Бремпта в центрі штрафного завершив ударом у ближній кут. А не встиг розпочатись другий тайм у цій грі, як Барелла знову запустив Тюрама, але цього разу з власної половини дальньою передачею до контратаки, а партнер перекинув воротаря суперників, який кинувся на перехоплення.

Перевага команди Фабрегаса розтанула за лічені миттєвості, і надалі для господарів ситуація ставала дедалі гірше. Бо Інтер увімкнув гру на стандартах, де Чалханоглу є визнаним майстром світового рівня, і саме його подачі спочатку прямо на Думфріса на дальню з лівого флангу на 58 хвилині зі штрафного, а на 72 хвилині — від центрального кола на правий фланг чужих володінь для Аканджі, який скинув під удар тому-таки нідерландцю, завершились ще двома голами "змій".

А це вже фактично впевнена перевага за трохи більше ніж чверть години ігрового часу до фінального свистка. Проте для Комо такий бар’єр не здавався нездоланним. Команда Фабрегаса кинула всі сили на те, щоб потішити власну публіку, але з низки своїх гольових моментів зуміла витиснути лише пенальті на 88 хвилині, коли Бонні стрибнув у підкаті в ноги Паса в центрі штрафного, коли той тільки встиг виконати удар, після чого Да Кунья ударом під ліву стійку відіграв один гол.

А от другий теж були перспективи відіграти, проте навіть у моменті з влучанням у поперечину від Рамона був ризик побачити згодом Морату в офсайді за мить до цього, тож гола як не було й насправді, так і загалом могло б не бути. Як і очок у команди Фабрегаса після цього протистояння.

У наступному турі Комо гостюватиме в Сассуоло, тоді як міланський Інтер прийматиме сардинський Кальярі.



Комо — Інтер 3:4

Голи: Вальє, 36, Пас, 44, Да Кунья, 89 (пен.) — М. Тюрам, 45+2, 49, Думфріс, 58, 72

Комо: Бюте — ван дер Бремпт (Смолчич, 67), Карлос (Рамон, 46), Кемпф, Вальє (Морено, 80) — Роберто (Да Кунья, 46), Перроне — Діао (Мората, 79), Пас, Батуріна — Дувікас.

Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні (Аугусто, 46) — Думфріс, Барелла (Мхітарян, 77), Чалханоглу, Зелінські (Сучич, 56), Дімарко (Луїс Енріке, 56) — М. Тюрам, Еспозіто (Бонні, 56).Попередження: Вальє, Діао, Рамон — Зелінські, Чалханоглу, Сучич, Ачербі, Аугусто, Бонні, Аканджі