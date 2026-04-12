Лондонський Челсі та Манчестер Сіті зіграють центральний матч тридцять другого туру англійської Прем'єр-ліги на Стемфорд Бридж.

Ліам Россеньйор, після поразки від Евертона (0:3), залучив до стартового складу Андрея Сантоса в опорній зоні, тоді як Естеван гратиме на правому фланзі атаки.

Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над Лівверпулем (4:0), використав із перших хвилин Доннарумму в рамці воріт.

Челсі: Санчес — Гюсто, Фофана, Гато, Кукурелья — Кайседо, Сантос — Естеван, Палмер, Нету — Жуан Педро.

Запасні: Шерман-Лоу, Адарабіойо, Делап, Ессугу, Сарр, Ачімпонг, Гую, Лавія, Гарначо.

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Хусанов, Геї, О’Райлі — Родрі, Сілва — Семеньйо, Шеркі, Доку — Голанд.

Запасні: Траффорд, Рейндерс, Аке, Мармуш, Ковачич, Гонсалес, Аїт-Нурі, Савіо, Фоден.