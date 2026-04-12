Англія

Завершились матчі чемпіонату Англії.

Правління Роберто Де Дзербі на посаді нового головного тренера Тоттенгем Готспур розпочалося з гіркого розчарування. Команда зазнала чергової поразки, цього разу від Сандерленда, що ще глибше затягує лондонський клуб у трясовину боротьби за виживання.

Італійський фахівець прийшов рятувати команду після того, як його попередника, Ігора Тудора, було звільнено всього через 44 дні роботи. Проте дебют Де Дзербі виявився повторенням старої історії: Тоттенгем знову не зміг перервати свою катастрофічну безвиграшну серію в Прем'єр-лізі.

Наразі вона налічує вже 14 матчів, причому від початку 2026 року команда не змогла здобути жодної перемоги. Хоча новим підопічним Де Дзербі не можна було дорікнути у відсутності старання та самовіддачі, якості гри на полі відверто бракувало.

Основні моменти, що визначили долю поєдинку, лише підкреслили ігрову кризу клубу: Гол, який поклав початок поразці лондонців, став ілюстрацією їхніх поточних невдач. Після удару гравця Сандерленда Норді Мукіеле з 20 метрів м'яч сильно зрикошетив від захисника Тоттенгема Міккі ван де Вена. Цей зрадницький відскок залишив голкіпера Антоніна Кінскі абсолютно безпорадним.

Ситуація ускладнилася втратою ключового гравця. Капітан шпор Крістіан Ромеро був змушений покинути поле з підозрою на струс мозку. Інцидент стався після жорсткого епізоду, коли нападник Сандерленда Браян Броббі штовхнув аргентинця прямо у воротаря Кінскі.

Після цього туру ситуація в таблиці для Тоттенгема стає дедалі загрозливішою. Команда залишається в трійці аутсайдерів (зоні вильоту). Наразі вони на два очки відстають від Вест Гем Юнайтед, позиції якого значно зміцнилися після п'ятничної розгромної перемоги молотків над Вулвергемптон Вондерерз із рахунком 4:0.

Сандерленд — Тоттенгем 1:0

Гол: Мукіеле, 61

Сандерленд: Руфс — О'Нієн, Мукіеле (Г'юм, 82), Альдерете, Мандава — Садікі, Джака — Рігг (Тальбі, 82), Діарра, Ле Фе — Броббі (Іcідор, 90)

Тоттенгем: Кінські-молодший — Порро, Ромеро (Дансо, 70), ван де Вен, Удогі — Бергвалль (Палінья, 62), Грей (Матар Сарр, 62), Галлагер (Сімонс, 85) — Коло Муані, Соланке, Рішарлісон (Тель, 62)

Попередження: Броббі, Рігг, Г'юм — Ромеро, де Вен, Порро

Ноттінгем Форест зробив ще один важливий крок до збереження прописки в англійській Прем'єр-лізі, зігравши внічию з Астон Віллою. Цей результат дозволив команді Вітора Перейри відірватися від трійки аутсайдерів на три очки — не в останню чергу завдяки осічці конкурентів із Тоттенгема, які напередодні поступилися Сандерленду.

Для обох команд цей матч не дав остаточної ясності щодо виконання їхніх турнірних завдань, але він цілком міг стати генеральною репетицією майбутнього півфіналу Ліги Європи. Здобуте очко дозволило Астон Віллі зрівнятися з Манчестер Юнайтед, що йде на третьому місці, проте бірмінгемці точно сподівалися на більше.

Проблеми для Вілли розпочалися ще до стартового свистка: основний голкіпер Еміліано Мартінес отримав травму під час розминки, і його екстрено замінив Марко Бізо. Попри цю втрату, гості змогли відкрити рахунок.

Цікаво, що в четвер у матчі Ліги Європи проти Порту Форест сам скористався скандальним автоголом суперника (Мартіма Фернандеша), але цього разу фортуна відвернулася від них. Захисник лісників Мурільйо незграбно зрізав м'яч у власні ворота після активних дій Моргана Роджерса, не залишивши шансів своєму голкіперу Мацу Селсу.

Роджерс був одним із найактивніших на полі і мав шанс подвоїти перевагу Вілли, але потужним ударом влучив у перекладину. Господарі покарали суперника за марнотратство: за сім хвилин до перерви Неко Вільямс відновив паритет.

Другий тайм перетворився на бенефіс голкіперів та змарнованих моментів. Марко Бізо врятував Віллу від пропущеного м'яча, дивом зреагувавши після того, як Метті Кеш ледь не зрізав м'яч у власні ворота. На протилежному кінці поля Мац Селс відповів чудовим сейвом, завадивши відзначитися Джону Макгінну.

У кінцівці зустрічі бірмінгемці мали всі шанси вирвати перемогу. Після того, як Селс відбив небезпечний удар Росса Барклі, Морган Роджерс отримав золотий шанс, але з 10 метрів примудрився пробити вище воріт.

Не зміг стати героєм і Оллі Воткінс — нападник, який продовжує гонитву за своїм 100-м голом у футболці Астон Вілли, за 11 хвилин до фінального свистка також відправив м'яч над поперечиною. У підсумку — напружена нічия 1:1, яка залишає обидва колективи з відчуттям недосказаності на фінішній прямій сезону.

Ноттінгем Форест — Астон Вілла 1:1

Голи: Вільямс, 38 — Мурільйо (аг), 23

Ноттінгем Форест: Селс — Айна (Єйтс, 89), Мурільйо, Міленкович, Вільямс — Сангаре, Андерсон — Гатчінсон (Вуд, 65), Гіббс-Вайт (Домінгес, 84), Гадсон-Одої — Жезус (Ндоє, 89)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Гарсія, 90), Лінделеф, Торрес, Дінь (Матсен, 78) — Онана, Тілеманс — Макгінн, Барклі (Луїс, 77), Роджерс (Буендія, 78) — Воткінс (Абрагам, 87)

Попередження: Гатчінсон, Мурільйо — Кеш, Макгінн

Жан-Філіп Матета став справжнім героєм для вболівальників Крістал Пелес, оформивши вирішальний дубль наприкінці матчу. Його голи дозволили лондонцям здійснити вражаючий камбек і вирвати емоційну перемогу над Ньюкасл Юнайтед.

Довгий час здавалося, що гості контролюють гру і впевнено крокують до такої необхідної для них перемоги. Рахунок на Селхерст Парк відкрив Вільям Осула ще в першому таймі. Однак для Ньюкасла це вже сумна тенденція: у поточному сезоні Прем'єр-ліги команда втратила більше очок із виграшних позицій (25), ніж будь-який інший клуб чемпіонату.

Орли сповна скористалися цією слабкістю суперника. У другому таймі тиск Крістал Пелес почав зростати. Ньюкасл зміг з полегшенням зітхнути, коли потужний удар головою від Джефферсона Лерми прийняла на себе поперечина, але втримати ворота недоторканими гостям не судилося.

На 80-й хвилині господарі заслужено зрівняли рахунок завдяки розкішній комбінації: Даніель Муньйос здійснив гострий прорив правим флангом. Тайрік Мітчелл холоднокровно прийняв навіс і переадресував м'яч на Матету. Французький форвард бездоганним ударом головою відправив м'яч у сітку воріт.

Цей гол змусив головного тренера господарів Олівера Гласнера буквально стрибати від радості на бровці, тоді як наставник Ньюкасла Едді Гау розчаровано схилив голову. Але найгірший сценарій для гостей розгорнувся у доданий час.

На першій хвилині компенсованого часу арбітр Енді Медлі без вагань призначив пенальті у ворота сорок після того, як захисник Свен Ботман відверто потягнув за футболку Джефферсона Лерму у власному штрафному майданчику. До позначки підійшов усе той же Жан-Філіп Матета і впевнено пробив у правий нижній кут, подарувавши господарям неймовірну перемогу.

Цей тріумф мав безпосередній вплив на турнірне становище обох колективів. Завдяки здобутим трьом очкам Крістал Пелес обійшов Ньюкасл у таблиці, піднявшись на 13-те місце, тоді як підопічні Едді Гау опустилися на 14-ту сходинку.

Крістал Пелес — Ньюкасл Юнайтед 2:1

Голи: Матета, 80, 90+4 (пен) — Осула, 43

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Канво — Муньйос, Лерма, Г'юз (Вортон, 65), Мітчелл (Соса, 90) — Джонсон (Матета, 65), Странд Ларсен (Сарр, 65), Піно (Камада, 76)

Ньюкасл Юнайтед: Рамсдейл — Лівраменто, Тіав, Ботман, Голл — Майлі, Жоелінтон (Ремзі, 84), Тоналі (Еланга, 90) — Мерфі (Вісса, 90), Осула (Вольтемаде, 84), Гордон (Барнс, 71) Попередження: Тіав, Жоелінтон, Рамсдейл