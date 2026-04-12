12 квітня 2026, 21:44
Луганська Зоря у матчі 23 туру української Прем'єр-ліги мінімально обіграла Епіцентр (1:0).
Єдиний та переможний м'яч команда Віктора Скрипника забила на 33 хвилині, коли влучним ударом відзначився бразильський захисник Джордан.
Після цієї перемоги Зоря набрала 32 очки та посідає дев'яте місце в УПЛ, а Епіцентр посідає 12 місце, набравши 23 бали.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Епіцентр у рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Зоря — Епіцентр 1:0
Гол: Джордан, 33.
Зоря: Турбаєвський — Пердута (Дришлюк, 46), Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Кушніренко, Малиш — Горбач (Задорожний, 90+2), Саллієу (Андушич, 46), Слесар (Попара, 61) — Будківський.
Епіцентр: Білик — Лучкевич (Григоращук, 76), Мороз, Кош, Климець — Себеріо (Беженар, 86), Запорожець (Ковалець, 64) — Сидун, Миронюк (Демченко, 76), Сіфуентес — Супряга (Маткевич, 64).
Попередження: Ескінья — Кош, Лучкевич.