Англія

Лондонський клуб формує довгостроковий план атаки навколо свого лідера.

Челсі розглядає вінгера Астон Вілли Моргана Роджерса як ключове підсилення для майбутньої атаки, де головна роль відводиться Коулу Палмеру. Про це повідомляє TeamTalk.

За інформацією джерела, лондонський клуб відновив інтерес до 23-річного англійця і бачить у ньому ідеального партнера для Палмера в довгостроковій перспективі. У Челсі вже формують план перебудови атакувальної лінії на наступні сезони.

Очікується, що клуб буде активним у літнє трансферне вікно, адже керівництво переглядає одразу кілька позицій у складі. Окрім захисника та підсилення півзахисту, пріоритетом залишається підписання універсального атакувального гравця.

Роджерс підходить під цей профіль, оскільки може діяти як на фланзі, так і в центрі атаки. Повідомляється, що в Челсі хочуть саме "поєднати його з Палмером" у рамках довгострокового проєкту.

За розвиток трансферу відповідає керівник відділу підбору гравців Джо Шилдс, який активно просуває ідею цього підписання. Сам Роджерс у цьому сезоні провів 45 матчів, забив 10 голів і віддав 7 результативних передач, а його потенційна вартість може сягати близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів.