Англія

Аргентинський воротар Астон Вілли втретє за сезон вибув зі стартового складу безпосередньо під час передматчевої розминки через проблеми з литковим м'язом.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прояснив ситуацію щодо несподіваної заміни Еміліано Мартінеса перед початком поєдинку АПЛ проти Ноттінгем Форест (1:1).

Аргентинський голкіпер був заявлений у стартовому складі на гру на Сіті Граунд, проте під час розминки відчув дискомфорт, через що місце у воротах довелося терміново довірити Марко Бізоту. Як з'ясувалося, причиною стало пошкодження литкового м'яза.

Наставник бірмінгемців підтвердив, що гравець не зміг продовжити підготовку до матчу. "Він відчув біль у литці і йому було некомфортно грати", — пояснив Емері.

Що стосується самої гри, іспанський фахівець залишився задоволеним діями команди, попри втрату очок:

"Перший тайм був рівним, але ми домінували та мали хороші шанси забити. Я дуже пишаюся тим, як зіграли хлопці. Звісно, ми створили три-чотири гольові моменти, але кілька разів віддали ініціативу супернику. Одного очка недостатньо, проте саме так ми хочемо грати в наступних матчах Прем'єр-ліги та Ліги Європи", — зауважив тренер.

Варто зазначити, що для 33-річного чемпіона світу це вже третій подібний випадок у поточному сезоні 2025/26, коли він змушений зніматися з гри просто під час розминки (раніше подібне траплялося перед іграми з Феєнордом та Брайтоном).

Регулярні проблеми аргентинця зі здоров'ям стають серйозним головним болем для тренерського штабу Астон Вілли. Наразі участь Мартінеса у надважливому матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти італійської Болоньї, який відбудеться вже цього четверга, залишається під великим питанням.