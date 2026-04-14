Англія

Клуб намагається скасувати вилучення аргентинського захисника після інциденту з Домініком Калверт-Льюїном у матчі проти Лідса.

Манчестер Юнайтед вирішив подати апеляцію на суперечливу червону картку, яку Лісандро Мартінес отримав під час прикрої поразки від Лідс Юнайтед (1:2) у понеділок. Аргентинського захисника було вилучено за неспортивну поведінку після того, як він на мить смикнув за волосся нападника суперників Домініка Калверт-Льюїна.

За інформацією The Telegraph, клуб категорично не згоден з рішенням і вважає покарання абсолютно непропорційним порушенню. Інцидент стався на 56-й хвилині матчу. Спочатку головний арбітр Пол Тірні не помітив, як Мартінес смикнув Калверт-Льюїна за хвіст, однак після втручання VAR та перегляду відеоповтору суддя показав чемпіону світу пряму червону картку.

Головний тренер червоних дияволів Майкл Каррік був розлючений рівнем суддівства і не приховував емоцій після фінального свистка. Наставник назвав це рішення абсолютно шокуючим та одним із найгірших, які він коли-небудь бачив.

Каррік також висловив нерозуміння тим фактом, що Мартінеса вилучили за жорстоку поведінку, тоді як сам Калверт-Льюїнів уникнув будь-якого покарання за удар передпліччям по Лені Йоро в епізоді, що передував першому голу у ворота манкуніанців.

Час для такої дискваліфікації виявився вкрай невдалим для Юнайтед, які готуються до надскладного виїзду на Стемфорд Брідж проти Челсі. Наразі Мартінесу загрожує триматчевий бан, через який він може пропустити не лише гру в Лондоні, а й домашні матчі проти Брентфорда та Ліверпуля.

Враховуючи, що Маттейс де Лігт досі відновлюється після травми спини, втрата такого агресивного гравця оборони стане для команди величезним ударом. Ситуацію ускладнює і те, що Гаррі Магвайр може отримати додаткове покарання за неналежну поведінку після свого вилучення в матчі з Борнмутом минулого місяця.

Таким чином, Манчестер Юнайтед ризикує залишитися одразу без трьох основних центральних захисників. Наразі клуб з нетерпінням чекає на вердикт Футбольної асоціації. Успішна апеляція є критично важливою для команди, яка намагається втримати свої позиції в боротьбі за путівку до Ліги чемпіонів.