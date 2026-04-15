Англія

Мерсисайдський клуб завершує сезон-2025/26 без титулів, попри історично рекордні витрати на підсилення складу під час літнього та зимового трансферних вікон.

Ліверпуль не виграв жодного трофея у цьому сезоні, витративши понад 500 млн євро на трансфери. Мерсисайдці придбали Александера Ісака (145 млн), Флоріана Вірца (125 млн), Уго Екітіке (95 млн), Жеремі Жаке (64 млн), Мілоша Керкеза (47 млн), Джеремі Фрімпонга (40 млн) та Джованні Леоні (31 млн).

У сумі клуб виклав 546 млн євро — це стало абсолютним рекордом для Ліверпуля. У результаті на цей момент команда вже програла Суперкубок Англії на початку сезону, а також послідовно вилетіла з Кубка Англії, Кубка англійської ліги та Ліги чемпіонів. У АПЛ шанси "червоних" на титул залишаються суто математичними.

Напередодні Ліверпуль у чвертьфінальному поєдинку-відповіді Ліги чемпіонів вдруге поступився ПСЖ (0:2) і залишив розіграш турніру.

Вже у неділю, 19 квітня, на команду чекає мерсисайдське дербі проти Евертона. Початок зустрічі — о 16:00.