Команда Луїса Енріке була сильнішою й на полі суперників.
Ліверпуль — ПСЖ, Getty Images
15 квітня 2026, 00:02
Ліверпуль — ПСЖ 0:2 (перший матч — 2:0)
Голи: Дембеле, 73, 90+2
Ліверпуль: Мамардашвілі — Фрімпонг (Гомес, 46, Нгумоа, 67), Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер (Джонс, 74) — Собослаї, Вірц, Екітіке (Салах, 30) — Ісак (Гакпо, 46).
ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Ернандес, 38) — Заїр-Емері (Бералдо, 81), Вітінья, Невеш — Дуе (Баркола, 52), Дембеле, Кварацхелія.
Попередження: Мак Аллістер, Конате