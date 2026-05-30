Турецький клуб розраховує скористатися вильотом Жирони з Ла Ліги.
Віктор Циганков, getty images
30 травня 2026, 21:09
Турецький Трабзонспор продовжує працювати над трансфером українського вінгера Віктора Циганкова, який виступає за Жирону.
За інформацією турецьких ЗМІ, клуб не відмовляється від ідеї підписання 28-річного футболіста та зберігає серйозний інтерес до його кандидатури. Повідомляється, що сам Циганков позитивно ставиться до можливого переходу та відкритий до продовження кар’єри в Туреччині.
Жирона не змогла виконати поставлені завдання та залишила Ла Лігу, після чого майбутнє кількох лідерів команди опинилося під питанням. Серед них і Циганков, який може змінити клуб уже під час літнього трансферного вікна.
Керівництво Трабзонспора розраховує скористатися ситуацією та переконати українського футболіста продовжити кар’єру в чемпіонаті Туреччини.