Туреччина

Турецький клуб розраховує скористатися вильотом Жирони з Ла Ліги.

Турецький Трабзонспор продовжує працювати над трансфером українського вінгера Віктора Циганкова, який виступає за Жирону.

За інформацією турецьких ЗМІ, клуб не відмовляється від ідеї підписання 28-річного футболіста та зберігає серйозний інтерес до його кандидатури. Повідомляється, що сам Циганков позитивно ставиться до можливого переходу та відкритий до продовження кар’єри в Туреччині.

🔴🔵 Trabzonspor, La Liga’da küme düşen Girona’da forma giyen Viktor Tsygankov için ısrarını sürdürüyor.



👍🏻 28 yaşındaki Ukraynalı yıldız, bordo mavililere gelmeye sıcak bakıyor.pic.twitter.com/6sGQub1G2q — Fotomaç (@fotomac) May 30, 2026

Жирона не змогла виконати поставлені завдання та залишила Ла Лігу, після чого майбутнє кількох лідерів команди опинилося під питанням. Серед них і Циганков, який може змінити клуб уже під час літнього трансферного вікна.

Керівництво Трабзонспора розраховує скористатися ситуацією та переконати українського футболіста продовжити кар’єру в чемпіонаті Туреччини.