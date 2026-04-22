СЕРЕДА, 22 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ ТЕРФ МУР, БЕРНЛІ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Бернлі під керівництвом Скотта Паркера переживає вкрай складну кампанію, балансуючи на межі вильоту. Команда очікувано йде в зоні ризику, маючи лише чотири перемоги за сезон, і не виграє з лютого, що лише підсилює тиск перед домашнім матчем проти одного з грандів. Невтішна форма із серією без перемог говорить сама за себе — "бордові" виглядають виснаженими як фізично, так і психологічно.

Ситуацію ускладнюють кадрові втрати: низка ключових гравців пропустить гру через травми, а деякі залишаються під питанням. Навіть фактор рідного Терф Мур навряд чи стане серйозною перевагою, враховуючи, що Бернлі програв усі останні 14 очних зустрічей Манчестер Сіті в усіх турнірах. Є навіть сценарій, за якого невдалий результат може остаточно підтвердити виліт команди до Чемпіоншипу.

Манчестер Сіті, своєю чергою, входить у вирішальний відрізок сезону на хвилі потужного підйому. Після вильоту з Ліги чемпіонів команда Пепа Гвардіоли відреагувала максимально переконливо — серія гучних перемог, включаючи успіхи над Ліверпулем, Челсі та Арсеналом, повернула "містян" у безпосередню боротьбу за титул. Успіх проти “канонірів" в останньому турі дозволив скоротити відставання до мінімуму — сьогодні "містяни" мають реальний шанс вперше з першого туру (вибачте за тавтологію) очолити турнірну таблицю АПЛ.

Наразі Манчестер Сіті відстає від лідера лише на три очка, незначно поступаючись лише за різницею забитих та пропущених. Враховуючи щільність у верхній частині таблиці, саме кількість голів може стати ключовим фактором, тож від гостей очікується максимально агресивна атакувальна гра. Ерлінг Голанд продовжує штампувати м'ячі у важливих іграх, а підтримка від креативної лінії на чолі з самовпевненим Шеркі та реактивним Доку робить атаку "містян" однією з найнебезпечніших у Європі.

З урахуванням форми команд та їхнього турнірного становища, цей матч виглядає як класичне протистояння "атака проти оборони". Манчестер Сіті буде змушений грати першим номером і намагатися вирішити долю поєдинку ще до перерви, тоді як Бернлі спробує вистояти та скористатися рідкісними шансами в контратаках.