Керманич Манчестер Сіті розповів про психологічний стан команди на фінішній прямій АПЛ та пояснив, чому поточна ситуація тисне на гравців менше, ніж минулого року.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола відповів на запитання, чи переживає він через турнірну ситуацію. Наставник запевнив, що команда повністю контролює свої емоції.

"Зовсім ні! Нервував я минулого сезону. Був серйозний тиск... Зараз ми спокійні як ніколи, навіть після перемоги над Арсеналом!" — наводить слова Гвардіоли журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше Манчестер Сіті здолав на своєму полі Арсенал (2:1) і максимально загострив інтригу в боротьбі за титул. На цей момент "містяни" посідають друге місце у Прем'єр-лізі, маючи в скарбничці 67 очок. У лідируючого Арсенала 70 балів, але на одну гру більше, що дає підопічним Гвардіоли перевагу за втраченими пунктами.

Вже сьогодні, 22 квітня, на Манчестер Сіті чекає виїзний поєдинок проти Бернлі. Перемога в цій зустрічі дозволить команді зрівнятися за набраними очками з лідером і стати фаворитом у гонитві за трофеєм.