Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола відповів на запитання, чи переживає він через турнірну ситуацію. Наставник запевнив, що команда повністю контролює свої емоції.

"Зовсім ні! Нервував я минулого сезону. Був серйозний тиск... Зараз ми спокійні як ніколи, навіть після перемоги над Арсеналом!" — наводить слова Гвардіоли журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше Манчестер Сіті здолав на своєму полі Арсенал (2:1) і максимально загострив інтригу в боротьбі за титул. На цей момент "містяни" посідають друге місце у Прем'єр-лізі, маючи в скарбничці 67 очок. У лідируючого Арсенала 70 балів, але на одну гру більше, що дає підопічним Гвардіоли перевагу за втраченими пунктами.

Вже сьогодні, 22 квітня, на Манчестер Сіті чекає виїзний поєдинок проти Бернлі. Перемога в цій зустрічі дозволить команді зрівнятися за набраними очками з лідером і стати фаворитом у гонитві за трофеєм. 