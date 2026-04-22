Англія

Вінгер Челсі отримав ушкодження у матчі з МЮ і достроково завершив сезон.

18-річний футболіст зазнав ушкодження у матчі проти Манчестер Юнайтед (0:1) у суботу та був змушений залишити поле вже на 16-й хвилині зустрічі.

Таким чином, бразилець не допоможе лондонському клубу в решті поєдинків сезону, а також ризикує пропустити майбутній мундіаль.

У поточному сезоні Естеван провів 36 матчів у всіх турнірах, відзначившись вісьмома голами та чотирма результативними передачами.

На Чемпіонаті світу з футболу 2026 збірна Бразилія виступить у групі C, де її суперниками стануть Марокко, Шотландія та Гаїті. Свій шлях на турнірі "селесао" розпочне матчем проти марокканців у ніч проти 14 червня.