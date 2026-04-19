Англія

Керманич Челсі прокоментував поразку від Манчестер Юнайтед.

Лондонський Челсі напередодні поступився Манчестер Юнайтед у домашньому матчі тридцять третього туру англійської Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер "синіх" Ліам Росеньйор прокоментував стан бразильського нападника Естевана, якого через травму вимушено замінили ще на 16 хвилині, а також аргентинського півзахисника Енцо Фернандеса, який залишав поле на 88 хвилині з пошкодженням.

"Естеван плакав у перерві, це було справді жахливо для нього. Схоже, це — підколінне сухожилля, і це сталося в момент, коли він робив ривок у напрямку воріт суперників, щоб вийти один на один — він потягнув підколінне сухожилля.

Сподіваюсь, Есте повернеться до гри якомога швидше.

Щодо Енцо Фернандеса, то я щойно бачив його в роздягальні. Я думаю, що це проблеми з його литкою. Сподіваюсь, це просто судома.

Над Енцо зараз працюватиме наш лікар, бо ми, очевидно, хочемо, щоб він був готовий до вівторка — матчу проти Брайтона.

Енцо сьогодні ввечері викладався на полі заради клубу, і я не очікую нічого іншого від гравця його рівня та якості", — заявив англійський фахівець.

У наступному турі лондонський Челсі гостюватиме в Брайтона.