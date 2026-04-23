Колишній головний тренер Челсі Ліам Росеньйор має один із найнижчих показників середнього набору очок в історії клубу в англійській Прем’єр-лізі у XXI столітті.

За даними Transfermarkt, під його керівництвом команда набирала в середньому 1,31 очка за матч. Це другий найгірший результат серед усіх тренерів Челсі за цей період.

Єдиним фахівцем із нижчим показником є Грем Поттер, який у 22 матчах набирав у середньому 1,27 очка. Росеньйор же очолював команду лише в 13 поєдинках АПЛ.

Водночас найуспішнішим тренером Челсі в XXI столітті за цим показником залишається Авраам Грант із середнім результатом 2,32 очка за гру. До трійки також входять Жозе Моурінью (2,19) та Антоніо Конте (2,14).