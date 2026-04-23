Тренер Барселони вимагає пояснень щодо скасованого гола Торреса.

Головний тренер Барселони Гансі Флік залишився незадоволеним суддівським рішенням у матчі 33-го туру Ла Ліги проти Сельти, де каталонці здобули мінімальну перемогу 1:0.

Ключовим епізодом зустрічі стало скасування гола Феррана Торреса на 55-й хвилині через офсайд, що викликало обурення наставника.

"Вважаю, що другий гол, забитий Ферраном, був забитий коректно. Хочу отримати пояснення, чому його скасували. Де був офсайд? Я бачив ту саму фотографію, що й ви", — заявив Флік.

Тренер також оцінив гру своєї команди, відзначивши складність поєдинку: "Зазвичай контролюємо матч. Сельта ж чинила сильний тиск, граючи високо. Створювати моменти та забивати непросто. Ми кілька разів легко втрачали м'яч, це нам не допомагало".

У наступному турі каталонська Барселона гостюватиме в Хетафе.