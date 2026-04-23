Центрбек Реала Мадрид ризикує пропустити найближчий поєдинок проти Бетіса.

Центральний захисник Реала Мадрид Едер Мілітао найближчим часом пройде медичне обстеження через травму задньої поверхні стегна, яку він отримав у матчі 33-го туру Ла Ліги проти Алавеса (2:1). Про це повідомляє Madrid Zone.

У клубі оцінюють стан бразильця перед наступним поєдинком проти Бетіса, який відбудеться вже 24 квітня. Якщо Мілітао встигне відновитися, він зможе взяти участь у грі, в іншому випадку його повернення очікується вже наступного тижня.

Для 28-річного футболіста це вже четверта травма в поточному сезоні. Через проблеми зі здоров’ям Мілітао пропустив 27 матчів кампанії-2025/26, що суттєво вплинуло на його ігрову практику.