Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 19 квітня 2026 року.

У гостьовому матчі 33-го туру АПЛ Ліверпуль обіграв Евертон у Мерсісайдському дербі з рахунком 2:1.

Команда Девіда Моєса активно провела стартову половину першого тайму, але голом відзначитись так і не змогла, що на відміну від неї одразу ж зробили суперники на завершення першої пів години ігрового часу.

Але "іриски" відігрались уже на початку другого тайму, після чого здавалось, що матч так і добігатиме до завершення за нічийного рахунку на табло.

Однак у останній атаці "червоні" все ж таки спромоглись на вирішальний м’яч за підсумком стандарту.

Евертон — Ліверпуль у рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Евертон — Ліверпуль 1:2

Голи: Бету, 54 — Салах, 29, ван Дейк, 90+11

Евертон: Пікфорд — О’Браєн, Тарковські, Брантвейт (Кін, 87), Миколенко — Гує, Гарнер — Макніл (Джордж, 80), Дьюзберрі-Голл, Ндіає — Бету (Баррі, 73).

Ліверпуль: Мамардашвілі (Вудман, 58) — Собослаї, Конате, ван Дейк, Робертсон (Керкез, 86) — Гравенберх, Джонс — Салах, Вірц (Мак Аллістер, 84), Гакпо — Ісак (Нгумоа, 73).

Попередження: Пікфорд, Гарнер