Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Евертон — Ліверпуль 1:2
Голи: Бету, 54 — Салах, 29, ван Дейк, 90+11

Евертон: Пікфорд — О’Браєн, Тарковські, Брантвейт (Кін, 87), Миколенко — Гує, Гарнер — Макніл (Джордж, 80), Дьюзберрі-Голл, Ндіає — Бету (Баррі, 73).

Ліверпуль: Мамардашвілі (Вудман, 58) — Собослаї, Конате, ван Дейк, Робертсон (Керкез, 86) — Гравенберх, Джонс — Салах, Вірц (Мак Аллістер, 84), Гакпо — Ісак (Нгумоа, 73).

Попередження: Пікфорд, Гарнер  