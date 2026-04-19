Вайлувате завершення принципової гри несподівано заграло "червоними" фарбами.
Евертон — Ліверпуль, Getty Images
19 квітня 2026, 18:07
Евертон — Ліверпуль 1:2
Голи: Бету, 54 — Салах, 29, ван Дейк, 90+11
Евертон: Пікфорд — О’Браєн, Тарковські, Брантвейт (Кін, 87), Миколенко — Гує, Гарнер — Макніл (Джордж, 80), Дьюзберрі-Голл, Ндіає — Бету (Баррі, 73).
Ліверпуль: Мамардашвілі (Вудман, 58) — Собослаї, Конате, ван Дейк, Робертсон (Керкез, 86) — Гравенберх, Джонс — Салах, Вірц (Мак Аллістер, 84), Гакпо — Ісак (Нгумоа, 73).
Попередження: Пікфорд, Гарнер