СУБОТА, 25 КВІТНЯ, 17:00 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ліверпуль під керівництвом Арне Слота поступово набирає обертів наприкінці сезону. Після непростого відрізка команда виграла два останні матчі чемпіонату, а в дербі проти Евертона вирвала перемогу завдяки голу Вірджила ван Дейка на 100-й хвилині — яскравий сигнал про характер і амбіції мерсисайдців.

Наразі "червоні" закріпилися в зоні боротьби за Лігу чемпіонів, маючи комфортний відрив від переслідувачів і гру в запасі, а домашня форма виглядає переконливо: лише одна поразка в десяти останніх матчах АПЛ на Енфілді. Проте кадрові втрати в обороні та воротарській позиції можуть внести свої корективи — шанс дебютувати в чемпіонаті отримає Фредді Вудман.

Крістал Пелес підходить до гри у статусі міцного середняка з єврокубковими амбіціями. Команда Олівера Гласнера демонструє стабільність: лише одна поразка в останніх п’яти турах АПЛ та серія без поразок із березня. Лондонці навчилися грамотно розподіляти сили між турнірами, що особливо важливо напередодні півфіналу Ліги конференцій проти Шахтаря.

Водночас "орли" мають комфортне турнірне становище в чемпіонаті, що дозволяє варіювати склад. Але навіть із ротацією ця команда залишається небезпечною — зокрема, Ісмаїла Сарр регулярно забиває у ворота Ліверпуля, а загалом у 2025 році Пелес був дуже незручним суперником для мерсисайдців.

Очікується напружений і тактично насичений матч. Ліверпуль виглядає фаворитом завдяки мотивації та фактору домашнього поля, однак Крістал Пелес уже не раз доводив, що здатен створювати проблеми грандам. Якщо господарі уникнуть провалів у перехідних фазах, вони мають всі шанси здобути важливу перемогу.