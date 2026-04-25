Football.ua представляє прев'ю матчу 34-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 25 квітня та розпочнеться о 19:30.
25 квітня 2026, 08:30
У центральному матчі туру Арсенал прийматиме Ньюкасл Юнайтед у поєдинку, який може суттєво вплинути як на чемпіонські перегони, так і на боротьбу за єврокубки. Для команди Мікеля Артети це шанс негайно повернути собі лідерство, тоді як гості намагаються врятувати непростий сезон.
СУБОТА, 25 КВІТНЯ, 19:30 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМ БАРРОТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Арсенал підходить до гри в незвичній ролі наздоганяючого — після перемоги Манчестер Сіті лондонці опустилися з першого місця вперше за кілька місяців. Формально навіть нічия може повернути “канонірів” на вершину, але в умовах щільної чемпіонської гонки кожна осічка зараз — розкіш. Тим паче, що команда Артети переживає непростий відрізок: чотири поразки у внутрішніх турнірах поспіль серйозно вдарили по впевненості лондонців.
Втім, не все так критично. Навіть у програному матчі проти Манчестер Сіті Арсенал виглядав конкурентно, а камбек ключових гравців може стати вирішальним фактором. Очікується, що Сака та Тімбер близькі до повернення, а це одразу додає варіативності в атаці та стабільності в обороні. До того ж, домашній фактор і статистика очних зустрічей на Емірейтс — серйозний козир господарів.
Ньюкасл, у свою чергу, переживає ще глибшу кризу. Команда Едді Гау програла чотири матчі поспіль у всіх турнірах і має вісім поразок у 11 останніх турах АПЛ — найгірший показник у лізі за цей період. “Сороки” опустилися в середину таблиці, але ще не втратили шансів на єврокубки, тому мотивація в них буде максимальною.
Попри результати, Ньюкасл залишається небезпечним в атаці — команда стабільно забиває навіть у програних матчах. Проблеми ж криються в обороні та кадрових втратах: травми й дискваліфікації суттєво обмежують варіанти складу. Особливо відчутною є відсутність ключових виконавців у захисті, включно з Тіно Лівраменто, що може стати вирішальним фактором. Також цей матч пропустить головна зірка атаки Ньюкасла — Ентоні Гордон.
Очікується напружений і нервовий матч. Арсенал гратиме під тиском результату, тоді як Ньюкасл спробує скористатися нестабільністю суперника. Ймовірно, все вирішить реалізація моментів: якщо господарі швидко відкриють рахунок, вони можуть контролювати гру, але затяжна нічия лише підвищить градус напруги.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.48, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 6.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.00.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АРСЕНАЛ : Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Інкап’є — Едегор, Субіменді, Райс — Мадуеке, Гаверц, Езе
НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД : Рамсдейл — Тріпп’єр, Тіав, Ботман, Голл — Бруно Гімараес, Тоналі, Майлі — Мерфі, Осула, Барнс
прогноз 2:1