СУБОТА, 25 КВІТНЯ, 19:30 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМ БАРРОТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Арсенал підходить до гри в незвичній ролі наздоганяючого — після перемоги Манчестер Сіті лондонці опустилися з першого місця вперше за кілька місяців. Формально навіть нічия може повернути “канонірів” на вершину, але в умовах щільної чемпіонської гонки кожна осічка зараз — розкіш. Тим паче, що команда Артети переживає непростий відрізок: чотири поразки у внутрішніх турнірах поспіль серйозно вдарили по впевненості лондонців.

Втім, не все так критично. Навіть у програному матчі проти Манчестер Сіті Арсенал виглядав конкурентно, а камбек ключових гравців може стати вирішальним фактором. Очікується, що Сака та Тімбер близькі до повернення, а це одразу додає варіативності в атаці та стабільності в обороні. До того ж, домашній фактор і статистика очних зустрічей на Емірейтс — серйозний козир господарів.

Ньюкасл, у свою чергу, переживає ще глибшу кризу. Команда Едді Гау програла чотири матчі поспіль у всіх турнірах і має вісім поразок у 11 останніх турах АПЛ — найгірший показник у лізі за цей період. “Сороки” опустилися в середину таблиці, але ще не втратили шансів на єврокубки, тому мотивація в них буде максимальною.

Попри результати, Ньюкасл залишається небезпечним в атаці — команда стабільно забиває навіть у програних матчах. Проблеми ж криються в обороні та кадрових втратах: травми й дискваліфікації суттєво обмежують варіанти складу. Особливо відчутною є відсутність ключових виконавців у захисті, включно з Тіно Лівраменто, що може стати вирішальним фактором. Також цей матч пропустить головна зірка атаки Ньюкасла — Ентоні Гордон.

Очікується напружений і нервовий матч. Арсенал гратиме під тиском результату, тоді як Ньюкасл спробує скористатися нестабільністю суперника. Ймовірно, все вирішить реалізація моментів: якщо господарі швидко відкриють рахунок, вони можуть контролювати гру, але затяжна нічия лише підвищить градус напруги.