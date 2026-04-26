НЕДІЛЯ, 26 КВІТНЯ, 17:00 ▪️ ВЕМБЛІ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Челсі входить у вирішальну стадію сезону в кризі: серія невдалих результатів у Прем’єр-лізі призвела до звільнення Ліама Росеньйора, а команду знову очолив виконувач обов’язків Калум Макфарлейн — вдруге за цей сезон. П’ять поспіль поразок у чемпіонаті без забитих м’ячів — тривожний сигнал для клубу, який ще недавно розраховував на Лігу чемпіонів.

Втім, у Кубку Англії "сині" виглядають зовсім інакше. Вони є найрезультативнішою командою поточного розіграшу з 20 голами, а у чвертьфіналі розгромили Порт Вейл із рахунком 7:0 (в принципі, це був єдиний успіх команди за останній час — там усю свою результативність і залишили). Історично Челсі також впевнено почувається на цій стадії — дев’ять перемог у 11 останніх півфіналах. Попри кризу, саме кубок може стати шансом врятувати сезон.

Лідс Юнайтед, навпаки, підходить до матчу в чудовому настрої. Команда Даніеля Фарке не програє вже сім матчів поспіль, а перемоги над Манчестер Юнайтед і Вулвергемптоном фактично гарантували їй збереження місця в еліті. Для "павичів" це перший півфінал Кубка Англії з 1987 року — і вже сам факт участі є великим досягненням.

У кубковому турнірі Лідс не завжди переконливий, двічі проходячи далі лише в серіях пенальті, але команда демонструє характер і вміння боротися до кінця. Важливо й те, що цього сезону вони ще не програвали Челсі: перемога 3:1 та нічия 2:2 додають впевненості перед вирішальним матчем під аркою Вемблі.

Очікується напружене протистояння: Челсі має більше досвіду та класу, але перебуває у складному психологічному стані, тоді як Лідс грає розкуто й агресивно. Якщо "сині" не зможуть швидко знайти свою гру, "павичі" цілком здатні створити сенсацію та пробитися до фіналу.