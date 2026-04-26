26 квітня 2026, 09:20
Другий півфінал Кубка Англії на Вемблі обіцяє стати зіткненням двох команд АПЛ. Челсі переживає турбулентний період і зміну тренера, тоді як Лідс Юнайтед підходить до матчу на хвилі впевненості та без поразок у сезонних зустрічах із лондонцями.
ЧЕЛСІ — ЛІДС ЮНАЙТЕД
НЕДІЛЯ, 26 КВІТНЯ, 17:00 ▪️ ВЕМБЛІ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Челсі входить у вирішальну стадію сезону в кризі: серія невдалих результатів у Прем’єр-лізі призвела до звільнення Ліама Росеньйора, а команду знову очолив виконувач обов’язків Калум Макфарлейн — вдруге за цей сезон. П’ять поспіль поразок у чемпіонаті без забитих м’ячів — тривожний сигнал для клубу, який ще недавно розраховував на Лігу чемпіонів.
Втім, у Кубку Англії "сині" виглядають зовсім інакше. Вони є найрезультативнішою командою поточного розіграшу з 20 голами, а у чвертьфіналі розгромили Порт Вейл із рахунком 7:0 (в принципі, це був єдиний успіх команди за останній час — там усю свою результативність і залишили). Історично Челсі також впевнено почувається на цій стадії — дев’ять перемог у 11 останніх півфіналах. Попри кризу, саме кубок може стати шансом врятувати сезон.
Лідс Юнайтед, навпаки, підходить до матчу в чудовому настрої. Команда Даніеля Фарке не програє вже сім матчів поспіль, а перемоги над Манчестер Юнайтед і Вулвергемптоном фактично гарантували їй збереження місця в еліті. Для "павичів" це перший півфінал Кубка Англії з 1987 року — і вже сам факт участі є великим досягненням.
У кубковому турнірі Лідс не завжди переконливий, двічі проходячи далі лише в серіях пенальті, але команда демонструє характер і вміння боротися до кінця. Важливо й те, що цього сезону вони ще не програвали Челсі: перемога 3:1 та нічия 2:2 додають впевненості перед вирішальним матчем під аркою Вемблі.
Очікується напружене протистояння: Челсі має більше досвіду та класу, але перебуває у складному психологічному стані, тоді як Лідс грає розкуто й агресивно. Якщо "сині" не зможуть швидко знайти свою гру, "павичі" цілком здатні створити сенсацію та пробитися до фіналу.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Калума Макфарлейна. Так, на перемогу Челсі в основний час пропонується коефіцієнт 2.05, тоді як потенційний успіх Лідса оцінюється показником 3.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.60.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЧЕЛСІ : Санчес — Гюсто, Фофана, Тосін, Кукурелья — Лавія, Гарначо — Педру Нету, Палмер, Фернандес — Жуан Педро
ЛІДС ЮНАЙТЕД : Перрі — Борноу, Бійол, Стрейк — Богл, Ампаду, Танака, Джастін — Ааронсон, Нмеча — Калверт-Льюїн
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз: ЛІДС ПРОЙДЕ ДАЛІ