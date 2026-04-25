Переможний гол на рахунку Сессеньйона.

Фулгем вдома переміг Астон Віллу, увірвавшись у битву за єврокубки (1:0)

Перший тайм проходив на зустрічних курсах, але лондонці, на відміну від бірмінгемців, змогли реалізувати свою нагоду.

На заключних хвилинах Кастань протягнув мʼяч зі своєї половини поля та виконав подачу в бік воротарського майданчика. Лукіч виграв боротьбу та завдав удару головою, проте воротар парирував постріл. Першим на добиванні виявився Сессеньйон. Найперспективніший вундеркінд минулого десятиліття влучним ударом поміж ніг відправив мʼяч у сітку.

У другій 45-хвилинці господарі переважно грали в низькому блоці, діючи на контратаках. Леви все ніяк не могли знайти підхід до воріт суперника. На останні хвилини у гостей вийшов джокер Абрагам. Англійський нападник взимку повернувся до колишньої команди з Бешикташа за 21 млн євро. Він і мав нагоду відновити паритет, але пробив вище.

У підсумку Фулгем святкує мінімальну перемогу та вривається у битву за найвищі місця. Команда Сілви ділить 8-му сходинку з Челсі та Брентфордом, маючи у своєму активі по 48 очок. Астон Вілла залишається на 4-й позиції з 55 пунктами та готується до першого півфіналу Ліги Європи проти Фореста, який відбудеться 30 квітня.

Фулгем - Астон Вілла 1:0

Гол: Сессеньйон, 43

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Сессеньйон (Робінсон, 81) — Лукич, Берге — Вілсон, Сміт-Роу (Бобб, 76), Чуквуезе (Кінг, 76) — Хіменес (Муніз, 66)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Богард (Барклі, 74), Тілеманс (Бейлі, 74) — Макгінн (Санчо, 74), Роджерс, Буендія (Луїс, 74) — Воткінс (Абрагам, 81)

Попередження: Кастань, Вілсон — Торрес, Луїс