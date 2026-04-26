Англія

Єдиний м’яч аргентинця вирішив долю напруженого півфіналу.

26 квітня у півфіналі Кубок Англії 2025/26 визначився другий фіналіст турніру — ним став Челсі, який мінімально переграв Лідс.

Поєдинок відбувся в Лондоні на легендарному стадіоні Вемблі і пройшов у напруженій боротьбі. Долю зустрічі вирішив єдиний гол, забитий ще у першому таймі. На 23-й хвилині аргентинський півзахисник Енцо Фернандесвдало скористався своїм шансом і приніс "пенсіонерам" перевагу.

Після перерви Лідс значно додав і намагався врятувати матч, активно тиснучи на ворота суперника. Втім, оборона Челсі діяла надійно, а реалізація підвела команду, тож рахунок залишився незмінним — 1:0.

Нагадаємо, що першим фіналістом став Манчестер Сіті, який вчора обіграв Саутгемптон — 2:1.

Челсі — Лідс Юнайтед 1:0

Гол: Фернандес, 23

Челсі: Санчес — Гюсто, Чалоба, Адарабіойо, Кукурелья — Кайседо, Лавія (Сантос, 66) — Нету, Фернандес, Гарначо (Палмер, 71) — Педро (Делап, 90)

Лідс Юнайтед: Перрі — Джастін (Штах, 46), Бійол (Родон, 46), Стрейк — Богл, Ампаду, Танака (Нмеча, 74), Гудмундссон — Ааронсон (Лонгстафф, 86), Окафор (Ньйонто, 74) — Калверт-Льюїн

Попередження: Кайседо, Палмер, Нету — Стрейк, Ампаду, Нмеча, Богл