Майбутнє англійського вінгера залишається невизначеним, чим планує скористатися лондонський клуб для підсилення складу.

Вінгер Маркус Рашфорд, який на правах оренди захищає кольори Барселони, потрапив у сферу інтересів Тоттенгема. Майбутнє 28-річного англійця залишається туманним: попри його особисте бажання залишитися в Каталонії, "синьо-гранатові" досі не можуть знайти компроміс щодо суми повноцінного викупу з Манчестер Юнайтед.

За даними TEAMtalk, ситуацією на ринку планує скористатися Тоттенгем. Керівництво "шпор" розглядає кандидатуру Рашфорда як пріоритетну для підсилення атаки, проте трансфер буде можливим лише за умови збереження прописки в Прем'єр-лізі. Враховуючи поточне турнірне становище лондонців, переконати гравця на перехід буде вкрай непросто.

У сезоні-2025/26 Рашфорд намагається повернути свою найкращу форму на Камп Ноу, проте фінансові обмеження Барселони роблять його трансфер складним завданням. Ринкова вартість футболіста, за оцінкою Transfermarkt, наразі становить 40 млн євро. Тоттенгем продовжує уважно стежити за розвитком подій, готуючи ґрунт для потенційних перемовин у літнє вікно.