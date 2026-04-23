Англія

Єврокубковий сценарій залежить від успіху Астон Вілли в Лізі Європи.

Брайтон може несподівано отримати путівку до Ліги чемпіонів наступного сезону, навіть якщо завершить чемпіонат Англії поза топ-5.

Такий варіант стане можливим за умови, що Астон Вілла виграє Лігу Європи та водночас фінішує на п’ятій позиції в АПЛ. У цьому випадку додаткова квота дозволить шостій команді чемпіонату пробитися до найпрестижнішого єврокубка.

Команда з півдня Англії продовжує боротися за високі місця і демонструє переконливу форму — у своєму останньому матчі Брайтон розгромив Челсі з рахунком 3:0.