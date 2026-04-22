Англія

Лондонці на виїзді поступилися, зазнавши п'ятої поспіль поразки без забитих м'ячів — це найгірша серія клубу з 1912 року.

Головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор не стримував емоцій після розгромної поразки своєї команди від Брайтона (0:3) на стадіоні Амекс. Наставник назвав виступ своїх підопічних невиправданим та неприйнятним, різко розкритикувавши гравців за відсутність базових футбольних навичок, сміливості та бажання боротися.

Гості виглядали абсолютно безпорадно: свій перший удар у бік воріт лондонці завдали лише на 41-й хвилині, що стало найпізнішим показником команди в поточному сезоні. Показник очікуваних голів (xG) Челсі у першому таймі склав мізерні 0,04 — найгірший результат за останні роки.

"Це було неприйнятно в усіх аспектах гри. Я постійно виходжу і захищаю гравців, але те, що сталося сьогодні ввечері, неможливо виправдати. Те, як ми пропускали голи, скільки програли дуелей, брак інтенсивності... Справа не в тактиці, тактика йде після основ. Йшлося про бажання, дух і мужність, яких я сьогодні не побачив. Деяким гравцям потрібно подивитися в дзеркало", — емоційно заявив Росеньйор після матчу.

Поразка від Брайтона підкреслила катастрофічну кризу в команді. Челсі програв п'ять матчів чемпіонату поспіль, не забивши при цьому жодного м'яча — такої жахливої серії клуб не бачив з листопада 1912 року. Крім того, команда не може зберегти свої ворота сухими вже 12 поєдинків ліги поспіль, а за останні дев'ять турів здобула лише одну перемогу.

Тренер визнав, що розуміє розчарування фанатів: "Це моя робота і відповідальність лежить на мені. У мене товста шкіра. Але мені потрібно ретельно переглянути наш підхід до ігор і те, кому я можу довіряти у складні моменти, тому що сьогодні недостатньо гравців це показали", — зауважив фахівець.

Останнім шансом врятувати провальний сезон для Росеньйора та його команди стане недільний півфінал Кубка Англії на Вемблі проти Лідса. Надії ж на потрапляння до Ліги чемпіонів через чемпіонат виглядають остаточно зруйнованими: відставання від п'ятого місця становить сім очок, при цьому конкуренти мають гру в запасі.