Ліга чемпіонів

Французький Парі Сен-Жермен та мюнхенська Баварія зіграють матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Альян Арені.

Венсан Компані, після поразки в першій грі (2:3), залучив до стартового складу Лаймера на лівий фланг оборони.

Луїс Енріке, у свою чергу, використав у стартовому складі Руїса в центрі поля.

Баварія: Ноєр — Станішич, Упамекано, Та, Лаймер — Кімміх, Павлович — Олісе, Мусіала, Л. Діас — Кейн.

Запасні: Ульрайх, Урбіг, Кім, Горецка, Джексон, Девіс, Бішоф, Іто, Геррейру, Карл.



ПСЖ: сафонов — Заїр-Емері, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Руїс, Вітінья, Невеш — Дуе, Дембеле, Кварацхелія.