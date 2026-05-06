Стали відомі стартові склади команд для першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють французький Парі Сен-Жермен та мюнхенська Баварія.
06 травня 2026, 21:02
Французький Парі Сен-Жермен та мюнхенська Баварія зіграють матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Альян Арені.
Венсан Компані, після поразки в першій грі (2:3), залучив до стартового складу Лаймера на лівий фланг оборони.
Луїс Енріке, у свою чергу, використав у стартовому складі Руїса в центрі поля.
Баварія: Ноєр — Станішич, Упамекано, Та, Лаймер — Кімміх, Павлович — Олісе, Мусіала, Л. Діас — Кейн.
Запасні: Ульрайх, Урбіг, Кім, Горецка, Джексон, Девіс, Бішоф, Іто, Геррейру, Карл.
Запасні: Віньо, Лорендон, Марін, Бералдо, Забарний, Рамуш, Лі Кан Ін, Ернандес, Маюлю, Дро, Баркола, Мбає.
ПСЖ: сафонов — Заїр-Емері, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Руїс, Вітінья, Невеш — Дуе, Дембеле, Кварацхелія.
Гра Баварія — ПСЖ почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.