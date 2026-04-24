18-річний бразилець отримав ушкодження стегна в матчі з Манчестер Юнайтед і може пропустити ЧС-2026

Тимчасовий головний тренер Челсі Калум Макфарлейн повідомив про серйозну втрату для команди — бразильський вінгер Естеван вибув до кінця сезону через травму задньої поверхні стегна. Про це інформує Sky Sports.

За словами наставника, 18-річний гравець отримав ушкодження у матчі проти Манчестер Юнайтед, який завершився поразкою лондонців. Через травму Естеван не зможе допомогти команді в поточному сезоні та може навіть пропустити чемпіонат світу-2026.

"Естевао, на жаль, не зіграє за нас цього сезону. Він вибув на деякий час. Це справді прикро, особливо для такого молодого й талановитого гравця. Але ми тут, щоб підтримати його й бути поруч із ним.

Щодо шансів Естеван на участь у чемпіонаті світу, чесно кажучи, я не впевнений у цьому", — зазначив Макфарлейн.

Нагадаємо, напередодні Челсі оголосив про звільнення Ліама Росеньйора з посади головного тренера. Наступний матч команда проведе 26 квітня проти Лідс Юнайтед у півфіналі Кубок Англії.