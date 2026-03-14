Український захисник досяг вагомої позначки в поєдинку 30-го туру АПЛ проти лондонського Арсенала.

Український легіонер Віталій Миколенко продовжує вписувати своє ім'я в історію ліверпульського Евертона. Матч 30-го туру англійської Прем'єр-ліги проти лондонського Арсенала (0:2) став для лівого оборонця ювілейним, 150-м в офіційних поєдинках за ірисок у всіх турнірах.

Шлях Віталія на Гудісон Парк (згодом клуб переїхав на Гілл Дікінсон) розпочався понад чотири роки тому. Він офіційно став гравцем англійського клубу 1 січня 2022 року, перейшовши з київського Динамо за 23 млн євро. Вже за тиждень, 8 січня 2022 року, українець дебютував за нову команду у складному переможному матчі 1/32 фіналу Кубка Англії проти Халл Сіті (3:2), відігравши всі 120 хвилин з урахуванням екстратаймів.

Відтоді Миколенко міцно закріпився як надійний гравець стартового складу. За свої 150 матчів у футболці Евертона (більшість з яких припала саме на матчі Прем'єр-ліги) український захисник продемонстрував таку статистику: Матчі: 150 Голи: 4 Асисти : 4

Попри те, що головним завданням Миколенка на полі є руйнування атак суперника та надійна гра в обороні, він регулярно підключається до атак і час від часу відзначається важливими та красивими результативними діями. Серед українців тількі Олександр Зінченко відіграв більше за англійські команди (229).