Англія

Клуб хоче зберегти українського захисника як ключового гравця команди Моєса.

Евертон найближчим часом планує активізувати переговори з Віталієм Миколенком щодо підписання нового контракту. Чинна угода українського захисника спливає вже цього літа, однак у клубі налаштовані продовжити співпрацю, повідомляє Football Insider.

Лівий фулбек залишається важливою фігурою у складі команди Девіда Моєса, який розраховує на нього і в майбутньому. Попри пошук варіантів підсилення на цій позиції, у клубі переконані, що Миколенко довів свою конкурентоспроможність на високому рівні.

Колишній скаут Манчестер Юнайтед Мік Браун відзначив значення українця для результатів команди, підкресливши його стабільність і самовіддачу. За його словами, саме такі футболісти формують фундамент успішних колективів, а Моєс є великим прихильником гри Миколенка.

У поточному сезоні 26-річний захисник провів 28 матчів за клуб і записав до свого активу одну результативну передачу.