Інше

Співвласник клубу не зміг приєднатися до команди на святкуванні перемоги в Кубку MLS через сімейні обставини, надавши перевагу підтримці своєї дружини Вікторії.

У четвер команда Інтер Маямі на чолі з Ліонелем Мессі здійснила історичний візит до Білого дому, щоб відсвяткувати свій тріумф у Кубку MLS 2025 року. Президент США Дональд Трамп урочисто прийняв футболістів, однак найвідоміший співвласник і головний архітектор успіху клубу, Сер Девід Бекхем, на заході був відсутній.

Як з'ясувалося, відсутність 50-річної легенди англійського футболу не пов'язана з політикою чи ігноруванням заходу. За інформацією CNN, яку підтвердив представник Білого дому, Бекхем залишився в Європі через сімейні зобов'язання. Він вирішив підтримати свою дружину Вікторію на її показі мод, віддавши пріоритет важливої події для своєї сім'ї.

Девід Бекхем відіграв ключову роль у перетворенні Інтер Маямі на команду світового рівня. Саме його амбітний проєкт та особистий вплив допомогли залучити до Флориди таких суперзірок, як Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Серхіо Бускетс та Жорді Альба.

Цей візит до столиці США став своєрідним визнанням колосального успіху клубу, який лише кілька років тому приєднався до ліги. Інтереси керівництва клубу на зустрічі представляли інші члени ради директорів. Після урочистостей у Вашингтоні команда повертається до насиченого графіка сезону 2026 року.