Гіоргі Мамардашвілі може продовжити кар'єру в Італії, де в його оренді зацікавлені топколективи місцевого чемпіонату.

Голкіпер Ліверпуля Гіоргі Мамардашвілі може продовжити кар'єру в Італії. Трьом представникам Серії А — Ювентусу, міланському Інтеру та Фіорентині — запропоновано орендувати грузинського футболіста на наступний сезон, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. Наразі сторони ведуть обговорення.

Георгій Мамардашвілі провів 20 матчів за колектив Арне Слота у сезоні-2025/26, пропустивши загалом 34 голи та тричі зберігши свої ворота "сухими".

Фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють ринкову вартість 25-річного воротаря у 28 мільйонів євро. Його чинний контракт із "червоними" розрахований до 2031 року.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль не планує відпускати Аліссона.