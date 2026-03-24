Англія

Легендарний єгипетський нападник залишає Енфілд після дев'яти років виступів.

Єгипетський нападник Ліверпуля Мохамед Салах приголомшив футбольний світ, офіційно підтвердивши, що поточний сезон стане для нього останнім у футболці мерсисайдського клубу. Про це 33-річний футболіст повідомив у своїх соціальних мережах, звернувшись до вболівальників із розлогим та емоційним відео.

Мохамед Салах приєднався до Ліверпуля влітку 2017 року, перейшовши з італійської Роми. За цей час він перетворився на справжню ікону клубу та одного з найкращих гравців в історії Прем'єр-ліги. Його статистика за червоних вражає: Матчі: 435 в усіх турнірах. Голи: 255. Асисти: 119 результативних передач.

Разом із Ліверпулем він виграв абсолютно всі можливі клубні трофеї, включаючи довгоочікуване чемпіонство в АПЛ (2020) та Лігу чемпіонів (2019), а також здобув безліч індивідуальних нагород, переписуючи рекорди результативності.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Салаха стався конфлікт з головним тренером Арне Слотом. Між ним та зірковим вінгером періодично виникали тертя через тактичні вимоги, зміну ролі на полі та ігровий час.Єгиптянин частіше залишався на лаві запасних або був незадоволеним ранніми замінами, що кілька разів виливалося в публічні суперечки.