Англія

Попередній продаж футболіста мав свої підводні камені.

Свого часу англійський Мідлсбро інвестував у молодого атакувального півзахисника з академії Манчестер Сіті Моргана Роджерса 1,2 млн євро, щоб уже за пів року потому продати його бірмінгемській Астон Віллі за 9,4 млн євро.

Талант нині вже 23-річного виконавця був очевидним, і зрештою цей сезон він провів на найвищому рівні, що дозволяє дивитись у напрямку цікавого продовження кар’єри.

"Леви" тим часом перебувають у очікуванні на майже 93-мільйонну пропозицію в європейській валюті від лондонського Арсеналу й ведуть перемовини щодо можливого продажу свого провідного гравця.

Саме питання ціни потенційного трансферу цікавить також і Мідлсбро, оскільки, як виявилось, "боро" прописали для себе в угоді з продажу Роджерса ще й 20% від наступного продажу.

За сезон Морган забив 14 голів та віддав 12 асистів у 55 матчах.