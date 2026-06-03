Іспанія

Іспанський лівий захисник Челсі визначився з пріоритетним варіантом продовження кар'єри у разі літнього трансферу.

Лівий захисник Челсі Марк Кукурелья може змінити клуб цього літа. У підписанні іспанця зацікавлені Барселона, мадридське Атлетіко та Манчестер Сіті.

27-річний футболіст віддасть перевагу Барселоні, якщо каталонський клуб зробить конкретну пропозицію. Вартість гравця оцінюється у 40–50 мільйонів євро. Каталонський гранд наразі вивчає ситуацію, але поки не планує вступати в офіційні переговори щодо свого вихованця.

У сезоні-2025/26 Кукурелья провів загалом 50 матчів за Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився одним забитим голом та чотирма результативними передачами.

Раніше Челсі презентував нову домашню форму та оновлену емблему на сезон-2026/27.