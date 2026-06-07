Англія

Призначення Іраоли підвищило шанси мерсисайдців на підписання одного з лідерів Борнмута.

Ліверпуль розглядає можливість підписання півзахисника Борнмута Алекса Скотта під час літнього трансферного вікна. Англійський хавбек може стати потенційною заміною Кертісу Джонсу, який прагне отримувати більше ігрової практики.

За інформацією Football Insider, головним конкурентом мерсисайдців у боротьбі за 22-річного футболіста є Манчестер Юнайтед. Також інтерес до гравця проявляє Челсі.

Шанси Ліверпуля на успішне завершення угоди суттєво зросли після призначення Андоні Іраоли на посаду головного тренера команди. Іспанський фахівець добре знайомий із можливостями Скотта, адже раніше працював із ним у Борнмуті та високо оцінює його потенціал.

Саме фактор Іраоли може стати вирішальним у боротьбі за одного з найперспективніших англійських півзахисників. У Ліверпулі сподіваються використати хороші відносини між тренером і футболістом, щоб випередити конкурентів на трансферному ринку.

У сезоні-2025/26 Алекс Скотт провів 39 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу чотири забиті м'ячі та одну результативну передачу.

Контракт хавбека з Борнмутом діє до літа 2028 року, а його ринкова вартість, за оцінкою Transfermarkt, становить близько 50 мільйонів євро.