Англія

Дешевим цей трансфер і не очікувався стати.

Під час цьогорічного літнього трансферного вікна спостерігається значна активність довкола іспанського флангового захисника лондонського Челсі Марка Кукурельї.

ЗМІ повідомляли, що 27-річний виконавець перебуває в полі зору каталонської Барселони, мадридського Атлетіко та англійського Манчестер Сіті.

Найбільш привабливим серед цих варіантів із точки зору самого гравця називається при цьому саме "блаугранас", як рідний для Марка колектив.

У свою чергу Челсі готовий розглянути варіант із його продажем, але лише за умови, що надійде відповідна пропозиція.

І тут тій самій Барсі доведеться зіштовхнутись із вимогами "синіх" у 60-70 млн євро оцінки цього ймовірного трансферу.

За сезон Кукурелья провів 50 матчів, забив один гол та віддав чотири асисти.