Дешевим цей трансфер і не очікувався стати.
Марк Кукурелья, Getty Images
07 червня 2026, 14:13
Під час цьогорічного літнього трансферного вікна спостерігається значна активність довкола іспанського флангового захисника лондонського Челсі Марка Кукурельї.
ЗМІ повідомляли, що 27-річний виконавець перебуває в полі зору каталонської Барселони, мадридського Атлетіко та англійського Манчестер Сіті.
Найбільш привабливим серед цих варіантів із точки зору самого гравця називається при цьому саме "блаугранас", як рідний для Марка колектив.
У свою чергу Челсі готовий розглянути варіант із його продажем, але лише за умови, що надійде відповідна пропозиція.
І тут тій самій Барсі доведеться зіштовхнутись із вимогами "синіх" у 60-70 млн євро оцінки цього ймовірного трансферу.
За сезон Кукурелья провів 50 матчів, забив один гол та віддав чотири асисти.