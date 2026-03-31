Іспанський захисник вважає, що лондонський клуб зробив величезну помилку, відправивши у відставку італійського фахівця.

Захисник Челсі Марк Кукурелья публічно висловив незгоду з рішенням керівництва клубу щодо звільнення головного тренера Енцо Марески, яке відбулося на початку цього року. За словами іспанця, італійський наставник мав повну довіру роздягальні, а його різкий відхід став серйозним ударом по команді.

Кукурелья підкреслив, що Мареска зміг згуртувати колектив і надати гравцям необхідну мотивацію для досягнення високих цілей: Іспанець зазначив, що рішення керівництва мало негативний вплив на атмосферу всередині команди та її результати. На думку захисника, Челсі варто було б повчитися у своїх суперників по Прем'єр-лізі, які роблять ставку на стабільність і дають тренерам час на побудову проекту.

"Коли тренер дає тобі таку впевненість і пропонує платформу для боротьби за титули, ти б віддав за нього життя. Той момент, коли Мареска пішов, мав на нас великий вплив. Ці рішення приймає клуб. Але якби ви запитали мене, я б такого рішення не приймав", — відверто зізнався Кукурелья.

Наступник Марески, Ліам Росеньйор суттєво ситуацію не виправив. Челсі залишається за межами топ-4 та ганебно вилетів з Ліги чемпіонів від Челсі (2:8 за сумою двох матчів).