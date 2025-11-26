Ліга чемпіонів

Іспанський захисник "синіх" поділився своїми емоціями після гри з Барселоною.

Захисник Челсі Марк Кукурелья прокоментував перемогу своєї комади у матчі основного етапу Ліги чемпіонів над Барселоною (3:0).

"Я дуже задоволений грою – не тільки кожного окремо, але й усієї команди, яка відреагувала дуже добре. Ми заслужили на цю перемогу, продемонстрували велику індивідуальність і добре контролювали гру. Це дуже важливі три очки.

Це футбол, можливо, в інший раз ми зустрілися б, і результат був би іншим. Сьогодні ми грали дуже добре, і я намагався не давати Ламіну надто багато простору. Мої партнери по команді мені дуже допомогли. Ми дуже раді перемозі – ми доклали багато зусиль і заслужили на неї.

Я дуже радий за Естевана. Сподіваюся, він продовжить так само. Нарешті він забив правою! На тренуваннях він завжди промахується, але сьогодні, у вирішальний момент, він зміг забити. Він дуже молодий, і нам потрібно допомогти йому розвиватися, але він показав, що він особливий гравець.

Нам потрібно покращити нашу стабільність. Цього сезону ми втрачали очки у матчах, які мали вигравати. Ми багато працюємо, постійно намагаємося стати кращими і, сподіваюся, зможемо продовжувати в тому ж дусі, тому що зараз у нас хороші часи", — наводить слова Кукурельї прес-служба УЄФА.

