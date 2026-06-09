Англія

Бразильський півзахисник узгодив основні умови контракту, але для завершення угоди необхідно врегулювати питання всередині MLS.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро може продовжити кар'єру в американській MLS. За інформацією журналіста Бена Джейкобса, досвідчений бразилець уже досяг принципової домовленості з Інтер Маямі щодо особистого контракту.

Очікується, що сторони підпишуть угоду до завершення сезону 2028 року. Водночас остаточне оформлення трансферу наразі залежить від вирішення кількох адміністративних питань.

Головною перепоною залишається ситуація з так званими Discovery Rights. За даними джерела, права на першочергові переговори з Каземіро в межах MLS належать Лос-Анджелес Гелаксі, який раніше включив футболіста до свого спеціального списку.

Згідно з регламентом ліги, клуби можуть заздалегідь резервувати права на гравців, які не виступають у MLS. Якщо такий футболіст вирішує переїхати до Сполучених Штатів, саме клуб-власник Discovery Rights отримує пріоритет у переговорах. Тому Інтер Маямі доведеться домовлятися з Лос-Анджелес Гелаксі про компенсацію або інший механізм передачі цих прав.

34-річний Каземіро виступає за Манчестер Юнайтед із літа 2022 року після переходу з Реала.