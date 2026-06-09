Туреччина

Турецький клуб планує найближчим часом визначитися з трансфером вінгера Жирони.

Трабзонспор продовжує активно працювати над можливим переходом вінгера Жирони та збірної України Віктора Циганкова. У турецькому клубі розглядають українця як одного з головних кандидатів для посилення складу перед новим сезоном.

За інформацією журналіста Юнуса Емре Села, головний тренер команди Фатіх Текке високо оцінює ігрові якості Циганкова та хоче зробити його одним із центральних елементів своєї тактичної моделі.

Повідомляється, що наставник бачить українського вінгера ключовою фігурою на правому фланзі атаки та готовий значною мірою будувати гру команди навколо його сильних сторін.

Керівництво Трабзонспора має намір найближчими днями поставити крапку в переговорах щодо цього трансферу. У клубі розраховують отримати остаточну відповідь уже цього тижня, незалежно від того, чи завершиться процес підписанням угоди.

Окрім Циганкова, турецький клуб уважно стежить і за ситуацією навколо нападника Роми Артема Довбика. Проте можливість переходу форварда збірної України наразі виглядає малоймовірною.

Головною перешкодою для потенційного трансферу Довбика називають високу вартість футболіста та складні фінансові умови угоди. Незважаючи на це, українець залишається серед кандидатів, яких розглядає спортивне керівництво Трабзонспора.