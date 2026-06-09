Англія

Лондонський клуб активно веде переговори щодо бразильського вінгера.

Тоттенгем Готспур суттєво просунувся у переговорах щодо підписання вінгера Манчестер Сіті Савіньйо.

За інформацією джерел, сума потенційного трансферу оцінюється приблизно у 60 мільйонів фунтів стерлінгів. Як повідомляв ESPN Brazil минулого тижня, керівництво лондонського клубу абсолютно впевнене, що бразильський гравець має велике бажання приєднатися до їхньої команди.

Наразі між представниками клубів тривають активні переговори щодо структури виплат у цій угоді. Варто зазначити, що Тоттенгем вже намагався придбати Савіньйо минулого літа, але тоді Манчестер Сіті неохоче ставився до ідеї його продажу.

Однак тепер ситуація змінилася: Джерела стверджують, що позиція містян пом'якшилася, оскільки продаж за 60 млн фунтів принесе клубу суттєвий прибуток. Нагадаємо, що у липні 2024 року Сіті заплатив французькому Труа за бразильця вдвічі менше — 30,8 млн фунтів стерлінгів.

Цей трансфер є частиною амбітної кампанії Тоттенгема на літньому ринку. Керівництво лондонців прагне надати максимальну кадрову підтримку новому головному тренеру Роберто Де Дзербі. Клуб налаштований суттєво оновити склад після вкрай невдалого сезону, в якому шпори ледве уникнули вильоту з Прем'єр-ліги.

Лондонці вже розпочали активну роботу над підсиленням команди, зокрема завдяки ринку вільних агентів: Клуб уже офіційно підтвердив підписання контракту з Енді Робертсоном після завершення терміну його угоди з Ліверпулем.