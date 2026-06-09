Англія

Лондонський клуб припинив співпрацю з керівником медичного департаменту Зафаром Ікбалом.

Арсенал ухвалив рішення розлучитися з керівником медичного штабу Зафаром Ікбалом. Фахівець залишив свою посаду після завершення сезону, який для лондонської команди був затьмарений великою кількістю кадрових втрат через травми.

За інформацією The Telegraph, 51-річний спеціаліст отримав повідомлення про звільнення 8 червня. Офіційні причини такого кроку не розголошуються, однак у клубі пов'язують кадрові зміни з проблемами, які команда мала протягом минулого сезону.

Ікбал працював в Арсеналі з лютого 2024 року та відповідав за функціонування департаменту спортивної медицини й фізичної підготовки. За час його роботи кілька ключових футболістів команди пропустили значну частину матчів через пошкодження.

Серед гравців, які тривалий час перебували в лазареті, були Мартін Едегор, Букайо Сака, Юррієн Тімбер та Кай Гаверц. Через велику кількість травм керівництво клубу раніше ініціювало внутрішню перевірку роботи медичного та фізпідготовчого підрозділів.

Водночас джерело зазначає, що остаточно невідомо, чи стали результати цієї перевірки безпосередньою причиною звільнення Ікбала.

Також увагу привертають методи роботи головного тренера Мікеля Артети. Деякі фахівці вважають, що високі навантаження під час тренувального процесу могли частково вплинути на збільшення кількості травм у команді.

До приходу в Арсенал Зафар Ікбал працював у Ліверпулі, Тоттенгемі та Крістал Пелас, а також очолював медичну службу Професійного медичного товариства Футбольної асоціації Англії. Тепер лондонський клуб шукатиме нового керівника медичного напрямку напередодні старту сезону-2026/27.