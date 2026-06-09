Україна

Дизайн нового екіпірування поєднує багаторічну спадщину клубу.

Динамо Київ спільно з компанією New Balance — офіційно представили домашній та виїзний комплекти ігрової форми на сезон 2026/27. Ця плідна співпраця триває вже дев'ятий сезон поспіль, щороку пропонуючи вболівальникам та гравцям ексклюзивні дизайнерські рішення.

Домашній комплект Динамо у новому сезоні є втіленням традиційної клубної ідентичності: Чиста біла основа гармонійно поєднується з класичними вертикальними смугами у фірмовому небесно-блакитному кольорі.

У графіку смуг акуратно інтегровані делікатні ромбоподібні елементи, що відсилають до форми легендарної клубної емблеми. Бокові вставки у відтінку лимонного хрому додають образу контрасту та сучасної яскравості.

Виїзна футболка стала сучасною присвятою одній із найвизначніших сторінок в історії клубу — 40-річчю перемоги в Кубку володарів кубків УЄФА 1986 року. Глибокий чорнильно-синій відтінок створює стриманий та елегантний фон.

Вертикальні елементи у світло-зеленому кольорі морської хвилі забезпечують візуальну глибину та динаміку. Делікатні білі деталі та стримані бокові акценти завершують образ.

Воротарські комплекти форми у сезоні 2026/27 будуть представлені у трьох кольорах: сірому, чорному та яскраво-жовтому.

Колекція ігрової форми ФК Динамо» Київ сезону 2026/27 вже доступна для вболівальників.