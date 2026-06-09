Англія

Досвідчений 35-річний англійський захисник приєднався до вовків на правах вільного агента.

Колишній гравець збірної Англії Кіран Тріпп'єр офіційно визначився з новим місцем продовження кар'єри. Про підписання контракту з 35-річним правим захисником повідомила пресслужба Вулвергемптона.

Тріпп'єр приєднався до команди, яка за підсумками сезону 2025/26 вилетіла до Чемпіоншипа, у статусі вільного агента. Трудова угода між футболістом та керівництвом «вовків» розрахована на наступні два сезони. Очікується, що його величезний досвід допоможе команді у виконанні поставлених завдань.

Останні чотири роки своєї кар'єри Кіран Тріпп'єр провів у складі Ньюкасл Юнайтед, ставши одним із перших і ключових підписань клубу після зміни власників. За цей час він закріпився у статусі лідера роздягальні. Минулого сезону захисник відіграв за сорок 39 матчів на клубному рівні в усіх турнірах.