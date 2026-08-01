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Мертвонароджена "геніальна" ідея.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно нещодавно шокував футбольну спільноту пропозицією продати права на чемпіонат світу приватним інвесторам.

Незважаючи на те, що очільник світового футболу пропонує кожній із національних асоціацій солідний грошовий бонус, чимала кількість країн виступила з осудом подібного рішення.

Проте знайшлись і прибічники думок очільника світового футболу.

Дійшло до того, що УЄФА на противагу подібним крокам була змушена оголосити бойкот участі своїх членів на наступних мундіалях.

Увесь цей тиск у підсумку призвів до того, що пізно в ночі офіційні джерела ФІФА опублікували наступну заяву.

"Проєкт FIFA Forward Enterprise мав на меті забезпечити основу для подальшого зміцнення наших асоціацій-членів ФІФА та нашого спорту в усьому світі, особливо в тих країнах, де підтримка найбільше потрібна.

І більше того, як ми говорили з самого початку, це можна робити лише за умови підтримки більшості асоціацій-членів ФІФА та постійного проведення консультацій з ними, Радою ФІФА, Конфедераціями та ширшими зацікавленими сторонами.

Уважно вислухавши всі думки, стало зрозуміло, що проєкт створив розбіжності такого характеру, які, незалежно від рівня підтримки, більше не відповідають інтересам поставленої мети.

Нашою метою завжди було — і завжди буде — об'єднання та вдосконалення.

У підсумку, ця пропозиція не буде реалізована.

Рухаючись далі, ми маємо намір знову об'єднати всі зацікавлені сторони в найближчі дні та тижні в дусі спільного інтересу до нашої гри та з метою продовження розвитку футболу всюди, особливо в тих країнах, які найбільше потребують нашої підтримки", — ідеться в повідомленні ФІФА.