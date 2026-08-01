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Зеленський повідомив, що сьогодні на командира Хартії Ігоря Оболєнського була спроба замаху. Підозрюваного затримали в Харкові
У Києві та інших містах України тисячі людей вийшли на ходу, учасники якої вимагають від президента Володимира Зеленського повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони
Драпатий видав розпорядження, яке тимчасово призупиняє поповнення штурмових полків Сухопутних військ новим особовим складом із батальйонів резерву та тих, кого мобілізували ТЦК, пише Українська правда
Трамп відмовив Україні в зимовому пакеті з 300 ракет для Patriot. Після цього Володимир Зеленський просив його вплинути на рішення мільярдера Ілона Маска, щоб той дозволив українським дронам бити по балістиці в росії за допомогою терміналів Starlink
Підбірка: hromadske
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Загалом від початку цієї доби відбулося 207 бойових зіткнень.
Агресор завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 55 авіаційних ударів із застосуванням 168 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6415 дронів-камікадзе та здійснив 1953 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби ворог завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 53 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Западне, Дворічанське та в бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Устинівка, Колодязне, Радьківка й Хатнє.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
Сім спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік населених пунктів Лиман, Озерне та в районах населених пунктів Новоселівка й Зарічне.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 19 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили три атаки у районі Міньківки та в бік Тихонівки. Два боєзіткнення тривають.
На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення досі тривають.
Двадцять вісім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Удачне, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове, Сергіївка, Білицьке, Шевченко, Новопідгородне, Новопавлівка. Два боєзіткнення досі тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 20 окупантів, 11 — поранено; знищено чотири одиниці автомобільної та один пункт управління БпЛА. Пошкоджено дві артилерійські системи, одну одиницю автомобільної та 32 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 208 безпілотних літальних апаратів різних типів.
На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у бік Олександрограда.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали сім ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Цвіткове, Староукраїнка. Два боєзіткнення тривають.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбивали три спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та у бік Павлівки.
На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Провів Ставку. Перший раз у такому форматі Ставки була доповідь нового Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого по ситуації на фронті. Ключові напрямки, і особлива увага – Слов’янську та Костянтинівці, Запорізькому напрямку. Вдячний усім нашим підрозділам за ліквідацію російських окупантів і відбиття штурмів. Ситуація на фронті жорстка, і будемо шукати можливості збільшити всі програми підтримки українських підрозділів.
Обговорили реалізацію нашого плану далекобійних санкцій проти Росії за війну. Виконання достатньо ритмічне – цілі досягаються. Детально обговорювали логістичні виклики, російські удари по Одесі та області, по портовій інфраструктурі та морському коридору. Були доповіді відповідних структур: ВМС України – Олексія Неїжпапи, ГУР – Олега Іващенка, уряду України – Сергія Корецького. Прем’єр-міністр доповів по роботі з партнерами в нашому регіоні, які можуть розширити транскордонну взаємодію з Україною. Вдячний країнам-сусідам за готовність реально допомагати. Розраховую на наступному тижні отримати від уряду чіткий перелік заходів, які забезпечать диверсифікацію експортних маршрутів.
Ефективна взаємодія по зерновому експорту, по забезпеченню нормальної логістики – це внесок у глобальну продовольчу безпеку та протидію розгортанню кризи вартості життя у країнах та регіонах, які межують із Європою, зокрема на Близькому Сході та в країнах Північної Африки. Будь-які соціальні негаразди там через можливе зростання цін на продовольство, загалом вартості життя означатимуть нові відчутні ризики для Європи. Кожна така криза в регіонах поруч із Європою провокує додаткові міграційні хвилі. Тому реальне гарантування продовольчої безпеки й захист від російського терору проти аграрного сектору та морських торговельних шляхів є прямим інтересом усіх нас у Європі.
Були доповіді розвідки по російських намірах подальших ударів по Україні, по наших суднах. Готуємо протидію. Оновили сьогодні перелік запитів від Сил оборони України щодо необхідного постачання від наших партнерів – говоритиму з лідерами щодо цього. Слава Україні!
Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми — сила! Слава Україні!